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Повінь у США: потоки води знесли наречену і позашляховики

У штаті Нью-Джерсі потужна повінь змила кілька автомобілів.

Кілька автомобілів віднесло до автостради, повідомляє ABC News.

Покручені авто утворили пробку.

Сильний потік води залив паркову зону, автосалон, підтопила подвір’я і деякі будинки. Один автомобіль повінь забрала в річку.

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У Боготі рятувальникам довелося евакуювати із затопленого автомобіля молодят – нареченій у весільній сукні довелося вибиратися через дах машини.

Раніше Факти ICTV писали, що на штат Айова в США налетів торнадо.

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