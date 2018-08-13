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Рятувався від бійки: хлопця віднесло течією по річці

У Кременчуці молодий чоловік стрибнув у воду, коли намагався сховатися від ворогів. В результаті чого сильна течія знесла хлопця.

Хлопець, намагаючись врятуватися від недругів, забіг в Дніпро, де його знесло течією, повідомляєТелеграфЪ.

За даними начальника водолазно-рятувальної станції Василя Білоуса, у парубка, ймовірно, стався конфлікт через що він побіг у воду.

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Інцидент стався близько 03.30 ранку. Після того, як хлопця знесло у воду, матрос-рятувальник, який чергував цієї ночі, кинувся на допомогу потопаючому. Хлопця він зумів витягнути між річковим вокзалом і насосною станцією.

Раніше Факти ICTV писали, що на  пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.

Фото: dreamstime.

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