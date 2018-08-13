Смертельна ДТП на Одеській трасі: 7 осіб потрапили до лікарень, 1 загинула

У Великомихайлівському районі на 390 км автодороги Київ – Одеса сталося ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами. В результаті одна людина загинула і 7 були госпіталізовані.

Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією рятувальників повідомлення про ДТП надійшло 13 серпня о 3.49.

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– По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою спеціального інструменту дістали загиблого водія мікроавтобуса. У мікроавтобусі 14 пасажирів, з яких 7 пасажирів отримали травми і були доставлені в медичні установи, – йдеться в повідомленні.

Причини події встановлюються.

До слова, вчора в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, постраждали 13 людей.

Фото: ДСНС.