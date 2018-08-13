Справа Насірова: у Києві евакуюють Шевченківський райсуд

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування Шевченківського райсуду, де сьогодні мала розглядатися справа екс-глави ДФС Романа Насірова.
Про це в коментарі Укрінформ повідомила прес-служба поліції Києва.
– На місці всі профільні служби. Триває перевірка, проводиться евакуація людей, – уточнили поліції.
До слова, в понеділок, 13 серпня, о 15.30 у цьому суді мало початися судове засідання у справі екс-глави ДФС Романа Насірова.
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Нагадаємо, як 10 серпня в Києві повідомили про замінування Майдану Незалежності та станції метрополітену Шулявська.
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