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Справа Насірова: у Києві евакуюють Шевченківський райсуд

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування Шевченківського райсуду, де сьогодні мала розглядатися справа екс-глави ДФС Романа Насірова.

Про це в коментарі Укрінформ повідомила прес-служба поліції Києва.

– На місці всі профільні служби. Триває перевірка, проводиться евакуація людей, – уточнили поліції.

До слова, в понеділок, 13 серпня, о 15.30 у цьому суді мало початися судове засідання у справі екс-глави ДФС Романа Насірова.

Читайте: У Києві помер 37-річний суддя у справах Насірова і Мартиненка

Нагадаємо, як 10 серпня в Києві повідомили про замінування Майдану Незалежності та станції метрополітену Шулявська.

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