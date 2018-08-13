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У Києві авто влетіло у натовп перехожих і перевернулося

Сьогодні у Києві Волга влетіла у натовп і перекинулася. У результаті події постраждали перехожі, але ступінь травм поки невідома.

Інцидент стався вдень на Троєщині, передає dtp.kiev.ua.

– На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і дев’ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар у натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їх стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу, – йдеться у повідомленні.

Після на порталі Київ оперативний з’явилася інформація про 5 постраждалих.

– Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було госпіталізовано 5 осіб, у тому числі одна дитина.

Також додається, що причиною аварії, за інформацією очевидців, стали світлофори – вони були вимкнені.

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До речі, у Києві на перехресті вулиць Почайнинська та Туровська сталася аварія, у результаті якої таксі перекинулося на дах.

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