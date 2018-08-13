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У Києві прорвало трубу – “гейзер” на кілька поверхів

На проспекті Перемоги у Києві прорвало трубу. Потік води б’є на висоту у кілька поверхів.

Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Аварія сталася навпроти центрального РАГСу біля новобудови.

Про постраждалих не повідомляється.

До слова, нещодавно подібний гейзер був біля дитячого майданчика в Києві.

Нагадаємо, раніше в Києві прорвало трубу подачі холодної води. 5-метровий фонтан затопив і побив авто, що були припарковані поряд.

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