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У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася

У Шевченківському районі Києва жінка випала з вікна 11-го поверху та розбилася на смерть.

Трагедія сталася по вул. Златоустівській, повідомляють Вартові еспресо.

Жінка з невідомих причин випала з вікна 11-го поверху житлового будинку.

Вона впала прямо на дах прибудованого поряд закладу громадського харчування.

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На вигляд загиблій близько 35-40 років. За попередньою інформацією, вона є мешканкою цього будинку.

Від отриманих травм жінка померла на місці. Обставини трагедії з’ясує слідство.

До слова, в Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус із пасажирами.

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