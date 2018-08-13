У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася

У Шевченківському районі Києва жінка випала з вікна 11-го поверху та розбилася на смерть.
Трагедія сталася по вул. Златоустівській, повідомляють Вартові еспресо.
Жінка з невідомих причин випала з вікна 11-го поверху житлового будинку.
Вона впала прямо на дах прибудованого поряд закладу громадського харчування.
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На вигляд загиблій близько 35-40 років. За попередньою інформацією, вона є мешканкою цього будинку.
Від отриманих травм жінка померла на місці. Обставини трагедії з’ясує слідство.
До слова, в Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус із пасажирами.
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