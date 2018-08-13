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У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор – 27 постраждалих

У німецькій комуні Лідербах сталася ДТП за участю екскурсійного трактора, який віз туристів.

На крутому повороті трактор перекинувся, постраждали 27 людей, передає Hessenschau.

– У неділю вдень під час екскурсійного туру по кукурудзяному лабіринті трактор з причепом перекинувся на різкому повороті, – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих майже половина – діти. Шестеро людей перебувають у важкому стані.

Кукурудзяний лабіринт є популярним місцем серед туристів. У минулому році його відвідали понад 20 тис. людей. Лабіринт є чимось на зразок американських гірок.

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Krankenwagen beim Traktor-Unfall in Liederbach

До слова, вчора в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, постраждали 13 людей.

Фотоbild.de

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