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У Перу автобус впав у прірву: загинули 15 осіб

У Анкаші (Перу) автобус злетів з дороги і впав у прірву з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Аварія сталася в перуанському департаменті Анкаш, автобус зірвався з дороги і впав у прірву з висоти 100 метрів. В результаті інциденту також постраждали 25 осіб.

Читайте: Автобус у кюветі, Opel – на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині

Причини аварії з’ясовуються.

Рятувальні бригади за допомогою місцевих жителів змогли доставити поранених до найближчих лікарень.

До слова, вчора в Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, постраждали 13 людей.

Фото: Twitter.

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