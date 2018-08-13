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У США літак врізався в будинок

В американському штаті Юта літак врізався в житловий будинок.

Літак врізався в житловий будинок в штаті Юта, пілот загинув, повідомляє Washington Post.

Читайте: В Індонезії розбився літак. Вижила лише дитина

Після краху будинок охопило полум’я, кажуть очевидці, але люди, що знаходилися всередині, залишилися в живих.

Раніше Факти ICTV писали, що у міжнародному аеропорту Сіетл-Такома (штат Вашингтон, США) співробітник авіакомпанії викрав порожній літак і розбився неподалік від міста.

Фото: Скріншот

Відео: НТВ

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