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В Івано-Франківську обстріляли тролейбус із пасажирами

В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій невідомий обстріляв тролейбус №2 із пасажирами. Постраждалих немає.

Інцидент стався вдень на зупинці Крок, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

– Стріляли в лобове скло. Водій тролейбуса відразу відчинила двері та випустила пасажирів. На щастя, постраждалих немає, – зазначив він.

У патрульній поліції Івано-Франківська уточнили, що жінка-водій тролейбуса №2 звернулася в поліцію з інформацією, що в обідню пору на вулиці Вовчинецькій, 4 почула удар у вітрове скло та помітила тріщину.

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Фото: report.if.ua

Після інциденту три екіпажі патрульних обстежили прилеглі вулиці.

– Судячи з пошкоджень, сліди нібито від вистрілу з пневматичної зброї, – відзначили патрульні.

Правоохоронці продовжують пошуки зловмисника.

Вчора в Києві троє чоловіків у масках пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця.

Фото: Pixabay

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