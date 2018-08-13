В Івано-Франківську обстріляли тролейбус із пасажирами

В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій невідомий обстріляв тролейбус №2 із пасажирами. Постраждалих немає.
Інцидент стався вдень на зупинці Крок, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.
– Стріляли в лобове скло. Водій тролейбуса відразу відчинила двері та випустила пасажирів. На щастя, постраждалих немає, – зазначив він.
У патрульній поліції Івано-Франківська уточнили, що жінка-водій тролейбуса №2 звернулася в поліцію з інформацією, що в обідню пору на вулиці Вовчинецькій, 4 почула удар у вітрове скло та помітила тріщину.
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Після інциденту три екіпажі патрульних обстежили прилеглі вулиці.
– Судячи з пошкоджень, сліди нібито від вистрілу з пневматичної зброї, – відзначили патрульні.
Правоохоронці продовжують пошуки зловмисника.
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Фото: Pixabay