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ДТП з автобусом в Англії: 41 постраждалий, жінка народила на місці

В Англії у графстві Кент перекинувся пасажирський автобус. У результаті ДТП постраждала 41 особа, з них семеро – діти. Вагітна жінка народила прямо на трасі.

В Англії перекинувся автобус

У графстві Кент, на окружній лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі сталася ДТП із пасажирським автобусом.

Через аварію 41 людина постраждала, з них семеро дітей, повідомляє Sky News.

Троє з постраждалих отримали серйозні травми та були госпіталізовані, решті доставили в лікарню з незначними травмами.

Щоб дістати деяких людей з автобуса, рятувальникам довелося залучити спецзасоби.

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За словами медиків, на місці події була вагітна жінка, яка народила хлопчика прямо на місці аварії.

Ми також писали про те, як на Запоріжжі КамАЗ зіткнувся із маршруткою. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Фото: Sky News

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