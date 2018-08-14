ДТП з автобусом в Англії: 41 постраждалий, жінка народила на місці

В Англії у графстві Кент перекинувся пасажирський автобус. У результаті ДТП постраждала 41 особа, з них семеро – діти. Вагітна жінка народила прямо на трасі.

У графстві Кент, на окружній лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі сталася ДТП із пасажирським автобусом.

Через аварію 41 людина постраждала, з них семеро дітей, повідомляє Sky News.

Троє з постраждалих отримали серйозні травми та були госпіталізовані, решті доставили в лікарню з незначними травмами.

Щоб дістати деяких людей з автобуса, рятувальникам довелося залучити спецзасоби.

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За словами медиків, на місці події була вагітна жінка, яка народила хлопчика прямо на місці аварії.

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