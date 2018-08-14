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Лобове зіткнення під Вінницею: 5 постраждалих, є діти

У Вінницькій області на трасі Житомир – Могилів-Подільський сьогодні вранці внаслідок лобового зіткнення двох легковиків постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

ДТП під Вінницею

Про це повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, водій Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Peugeot Partner.

Внаслідок ДТП постраждала 38-річна жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів: 22-річна жителька Козятина, 9-річна дівчинка та 6-місячне немовля.

Також постраждав 65-річний водій Kia Cerato, він із Києва. Його пасажир не постраждав.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статі передбачає покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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Лобове зіткнення під Вінницею: 5 постраждалих, є діти / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на 390 км автодороги Київ – Одеса сталося ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами. В результаті одна людина загинула і 7 були госпіталізовані.

Фотоvn.npu.gov.ua

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