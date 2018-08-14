Таможенниками изъята крупнейшая партия янтаря за последние годы – 500 кг.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на своей странице в Facebook.

Контрабандисты пытались вывести около 500 кг янтаря спрятанного среди деревьев.

Отправителем оказалась местная компания, а получателем английская компания. Таможенников удивил нетипичный маршрут: по документам товар должны были вывезти в Литву через Польшу.

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Во время таможенного досмотра товаров было выявлено янтарь различных фракций, перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более чем 500 кг.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.















Самая большая партия: таможенники изъяли 500 кг контрабандного янтаря / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Раховском районе Закарпатской области контрабандисты, которые перенаправляли товары в Румынию напали на начальника пограничного подразделения, применив травматическое оружие. Пограничник получил ряд ранений, травм и был госпитализирован.

Фото: Государственная фискальная служба