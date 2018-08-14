PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Самая большая партия: таможенники изъяли 500 кг контрабандного янтаря/

Самая большая партия: таможенники изъяли 500 кг контрабандного янтаря

Таможенниками изъята крупнейшая партия янтаря за последние годы – 500 кг.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на своей странице в Facebook.

Контрабандисты пытались вывести около 500 кг янтаря спрятанного среди деревьев.

Отправителем оказалась местная компания, а получателем английская компания. Таможенников удивил нетипичный маршрут: по документам товар должны были вывезти в Литву через Польшу.

Читайте: Контрабанда в Украине: схемы, товары и кто за этим стоит

Во время таможенного досмотра товаров было выявлено янтарь различных фракций, перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более чем 500 кг.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.

image image image image image image image image
Самая большая партия: таможенники изъяли 500 кг контрабандного янтаря / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Раховском районе Закарпатской области контрабандисты, которые перенаправляли товары в Румынию напали на начальника пограничного подразделения, применив травматическое оружие. Пограничник получил ряд ранений, травм и был госпитализирован.

Фото: Государственная фискальная служба

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Амінєв попався, оскільки Продан затиснув сірі схеми по всій Україні – Халковський
Результат боротьби з контрабандою є – Асоціація виробників електротехніки
Перша жертва боротьби з контрабандою: керівник Держлісагентства пішов на лікарняний
Лось
На кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося
Не можу цього терпіти! Гройсман пригрозив контрабандистам армією
Віктор Бондар Відродження
Відродження пропонує підвищити штрафи за незаконне перевезення товарів
контрабанда
Контрабанда в Україні: схеми, товари і хто за цим стоїть
контрабандні товари в Україні
Контрабанда: які товари найчастіше постачають в Україну нелегально
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка