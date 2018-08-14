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Під Києвом незаконно утримували більше 20 людей

У Броварах в реабілітаційному центрі За життя утримують людей проти їхньої волі.

У реабілітаційному центрі перебуває 21 людина з нарко- та алкозалежністю і з розладами психіки, більшість із них були поміщені сюди з ініціативи родичів, повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людиниЛюдмила Денісова.

Примусові дії до людей були застосовані попри відсутність будь-яких рішень судових органів, медичних установ і згоди самих осіб. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які придушували їхню волю.

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– Під час моніторингового візиту виявлена ​​80-річна жінка, яка не є хворою, і двоє неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебувають тут разом із дорослими за згодою своїх батьків, – розповіла Денісова.

Водночас у поліції Київської області повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

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Під Києвом незаконно утримували більше 20 людей / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінниці у повній ізоляції жили люди, які шукали порятунку. Їх викрали та тримали в реабілітаційному центрі проти їхньої волі.

Фото: Людмила Денісова.

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