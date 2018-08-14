Під Києвом робочих засипало землею. Є загиблий

По вулиці Мічуріна в Борисполі двоє робітників Київобленерго під час виконання ремонтних робіт опинилися поховані в котловані під землею.
Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.
За інформацією відомства, стався зсув земляного валу.
На місце інциденту були терміново направлені рятувальники, які почали відкопувати постраждалих з допомогою шанцевого інструменту.
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– Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передали медикам. Другий робітник, 1974 року народження, на жаль, загинув, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня в Києві в парку Партизанської Слави потонув чоловік.
Фото: ДСНС.
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