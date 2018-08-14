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Смертельне падіння. У Києві жінка викинулася з 9-го поверху

На вулиці Миропільській у Києві в ніч на 14 серпня під вікнами 16-поверхівки виявили труп жінки.

Самогубство

Попередньо – загибла випала з 9-го поверху, повідомляє Информатор.

На вигляд жінці близько 35 років.

Медики швидкої допомоги лише констатували смерть.

Слідство з’ясує, що стало причиною трагедії – нещасний випадок чи самогубство.

Читайте: Смертельний флешмоб. У Львові пенсіонери вистрибують із вікон лікарень

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Смертельне падіння. У Києві жінка викинулася з 9-го поверху / 3 фотографии

Нещодавно у Чернівцях 27-річна дівчина кинулася з вікна п’ятого поверху. Врятувати її не вдалося.

Фото: Максим Торпал/Информатор

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