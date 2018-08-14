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У дитбудинку Кропивницького вихователька облила дитину окропом

В одному з дитячих будинків Кропивницького вихователька облила однорічного хлопчика окропом. У дитини опік другого ступеня.

Немовля

Про це повідомляє місцеве видання kr.oblast.online.

За його даними, керівництво дитбудинку кілька днів приховувало інформацію про інцидент, але прийомна сім’я мовчати не стала.

– Нам розповідали, що Марк впав із горщика і зчесав шкіру об ворсистий килим. Швидку допомогу не викликали, а тут же посадили дитину в машину і відвезли до лікарні. Малюка більше тижня лікували в опіковому відділенні обласної лікарні. У дитбудинку цю трагедію називають “прикрим випадком” і пояснюють інцидент тим, що вихователька не перевірила температуру в бойлері, а тут же поставила дитини під воду, – розповів прийомний батько хлопчика.

Виданню також стало відомо, що винна в інциденті співробітниця дитбудинку хоче звільнитися з роботи.

Тим часом, поліція відкрила кримінальне провадження, а прийомні батьки намагаються повернути дитину в сім’ю.

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До слова, нещодавно у Рівненській області сталася трагедія – поки сім’я святкувала день народження молодшої дитини у кафе, їхній дворічний син втопився у занедбаній водоймі.

Фото: pixabay.com

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