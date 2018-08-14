У Києві горіла лікарня

Вночі вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва на вул. Григорія Сковороди. Загиблих і травмованих немає.
14 серпня о 02.00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Григорія Сковороди.
На місці з’ясувалося, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м., повідомляє ДСНС.
Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні.
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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
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О 02.35 пожежу було локалізовано, а о 02.50 – ліквідовано.
Пожежу гасили 12 машин і 50 рятувальників.
Загиблих і травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.
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