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У Києві хлопця на смерть збило авто

У Києві під мостом Метро чоловік потрапив під авто.

За словами очевидця, чоловік у стані алкогольного сп’яніння хотів перебігти дорогу.

Однак, як тільки парубок вискочив з-під авто потрапив під колеса.

Читайте: У Києві в озері біля школи знайшли труп чоловіка

Потерпілий помер через кілька хвилин після ДТП.

На місці працюю правоохоронці і медики.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області на трасі Житомир – Могилів-Подільський сьогодні вранці внаслідок лобового зіткнення двох легковиків постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

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