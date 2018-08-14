У Києві на вулиці Олени Теліги стаффордширський тер’єр напав на англійського бульдога. Постраждали дві людини.

Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіла власниця загиблого бульдога Ольга, разом зі своїм батьком Вадимом вони заходили до парку, коли на їхнього бульдога напав стаф без намордника і повідка. Також вона повідомила, що господиня стафа була напідпитку і не могла забрати свого собаку. Господарі бульдога самостійно спробували розтягнути собак, проте обидва зазнали травм.

Коли стаф почав шарпати вже мертвого пса, Вадим вдруге спробував відтягнути собаку, діставши при цьому ще більш серйозні поранення. Потерпілі викликали поліцію, яка використала проти стафа газовий балончик.

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Медики, що прибули на місце події, надали допомогу Вадиму. Після чого він відніс мертвого собаку додому і повторно звернувся до лікарні, де йому наклали шви на руки та ноги.

Ольга і Вадим сказали, що не залишать просто так цю ситуацію і будуть домагатися справедливості від господарів стаффордширського тер’єра. Відзначимо, що господиня з агресивною собакою просто пішла додому.











У Києві стаффордширський тер’єр роздер бульдога і напав на людей / 6 фотографий

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Фото та відео: Інформатор.