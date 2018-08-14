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У Києві в озері біля школи знайшли труп чоловіка

В Оболонському районі Києва в озері біля школи №257 відпочиваючі виявили тіло чоловіка.

труп в киеве

Про це повідомляє Київ Оперативний.

На місце викликали лікарів і рятувальників з водолазами.

Читайте: У Миколаєві 14-річна дівчинка втопилася на очах у батьків

Особа і причини інциденту поки не встановлені.

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У Києві в озері біля школи знайшли труп чоловіка / 2 фотографии

Нагадаємо, 1 липня в Києві в парку Партизанської Слави потонув чоловік.

Фото: Київ Оперативний.

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