У вівторок, 14 серпня, у житловому будинку на Куренівці у Києві в одній з квартир прогриміли два вибухи.

У квартирі на 3-му поверсі прогриміло два вибухи, а потім почалася пожежа, повідомляє Київ Оперативний.

Прибулі на місце рятувальники локалізували загоряння і евакуювали чоловіка 1951 року народження без свідомості. Потерпілого було терміново госпіталізовано.

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За попередньою інформацією, у квартирі могли вибухнути старі лампові телевізори, однак, сталося це до пожежі, або вже під час загоряння, наразі не відомо.



















У київській квартирі сталося 2 вибухи / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові на першому поверсі в житловому багатоквартирному будинку прогримів сильний вибух.

Фото та відео: Київ Оперативний