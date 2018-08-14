PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У київській квартирі сталося 2 вибухи/

У київській квартирі сталося 2 вибухи

У вівторок, 14 серпня, у житловому будинку на Куренівці у Києві в одній з квартир прогриміли два вибухи.

У квартирі на 3-му поверсі прогриміло два вибухи, а потім почалася пожежа, повідомляє Київ Оперативний.

Прибулі на місце рятувальники локалізували загоряння і евакуювали чоловіка 1951 року народження без свідомості. Потерпілого було терміново госпіталізовано.

Читайте: На пляжі у Коблево прогримів вибух

За попередньою інформацією, у квартирі могли вибухнути старі лампові телевізори, однак, сталося це до пожежі, або вже під час загоряння, наразі не відомо.

image image image image image image image image image image
У київській квартирі сталося 2 вибухи / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові на першому поверсі в житловому багатоквартирному будинку прогримів сильний вибух.

Фото та відео: Київ Оперативний

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Києві стаффордширський тер’єр роздер бульдога і напав на людей
В Італії впав автомобільний міст – десятки загиблих
Злякався депортації: в польській лікарні повісився українець
Рятувався від бійки: хлопця віднесло течією по річці
На Львівщині Lexus збив 12-річного хлопчика
У Харкові прогримів сильний вибух у житловому будинку
Залишилися купи металу: в ДТП на Рівненщині постраждали військові
У США чоловік вкрав пасажирський літак і розбився
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка