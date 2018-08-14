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У метро Києва жінка втратила свідомість і впала на ескалаторі

На станції Вокзальна київського метрополітену сьогодні вдень стався інцидент – жінка впала на ескалаторі і втратила свідомість.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– НП у київському метрополітені на станції Вокзальна…На ескалаторі впала жінка, поки без свідомості, – йдеться у повідомленні.

Підйом пасажирів на ескалаторі був припинений.

Читайте: Майдан і метро Шулявська “замінували” гранатами

До слова, нещодавно у Києві “замінували” 4 станції метро.

Фотоdtp.kiev.ua

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