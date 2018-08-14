PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Італії впав автомобільний міст - десятки загиблих/

В Італії впав автомобільний міст – десятки загиблих

Сьогодні недалеко від італійського міста Генуя впав автомобільний міст. Люди лишилися у пастці.

Про це повідомляє Mirror.

За даними МВС Італії, 22 особи загинули, ще п’ятеро були госпіталізовані і перебувають у критичному стані.

Під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

Зазначається, що люди опинились у пастці через руйнування споруди. На місці працюють екстрені служби.

Читайте: Повінь у США: потоки води знесли наречену і позашляховики

А в такому стані міст був ще 26 лютого 2017 року.

Міст зняли з вертольота. ЗМІ повідомляють, що причиною обвалення міг бути удар блискавки.

Нагадаємо, на фестивалі O Marisquino в Іспанії обвалилася платформа.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка