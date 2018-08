В Італії впав автомобільний міст – десятки загиблих

Про це повідомляє Mirror.

За даними МВС Італії, 22 особи загинули, ще п’ятеро були госпіталізовані і перебувають у критичному стані.

Під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

Зазначається, що люди опинились у пастці через руйнування споруди. На місці працюють екстрені служби.

BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq

— News_Executive (@News_Executive) 14 августа 2018 г.