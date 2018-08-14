В Італії впав автомобільний міст – десятки загиблих

Сьогодні недалеко від італійського міста Генуя впав автомобільний міст. Люди лишилися у пастці.
Про це повідомляє Mirror.
За даними МВС Італії, 22 особи загинули, ще п’ятеро були госпіталізовані і перебувають у критичному стані.
Під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.
Зазначається, що люди опинились у пастці через руйнування споруди. На місці працюють екстрені служби.
BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq
— News_Executive (@News_Executive) 14 августа 2018 г.
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#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu
— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
Ecco i primi video dei soccorsi dopo il crollo di #pontemorandi a #GENOVA pic.twitter.com/jFIgv2CB9F
— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 августа 2018 г.
А в такому стані міст був ще 26 лютого 2017 року.
Міст зняли з вертольота. ЗМІ повідомляють, що причиною обвалення міг бути удар блискавки.
Ponte Morandi Genova caduto. pic.twitter.com/ytjJ5M8nas
— Guido (@GuidoPerassolo) 14 августа 2018 г.
Нагадаємо, на фестивалі O Marisquino в Іспанії обвалилася платформа.