В огорожу парламенту Британії влетіло авто – є постраждалі

У результаті наїзду автомобіля в огорожу будівлі британського парламенту в Лондоні постраждали кілька людей.

За даними поліції, отримані пішоходами травми не становлять небезпеку для життя.

На місці працюють десятки співробітників правоохоронних органів.

Правоохоронці перекрили декілька вулиць у районі парламентської площі. На місці інциденту тривають слідчі дії.

Станція метро Вестмінстер закрита.

За словами кореспондента Euronews Вінсента Макейвіні, поліція через радіо говорить про розслідування інциденту як пов’язаного з тероризмом.

