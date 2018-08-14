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В огорожу парламенту Британії влетіло авто – є постраждалі

Автомобіль врізався в огорожу будівлі британського парламенту в Лондоні. Водія затримано, кілька пішоходів отримали травми.

В огорожу парламенту Британії влетів авто - є постраждалі

У результаті наїзду автомобіля в огорожу будівлі британського парламенту в Лондоні постраждали кілька людей.

За даними поліції, отримані пішоходами травми не становлять небезпеку для життя.

– Сьогодні в 07.37 автомобіль врізався в огородження будівлі парламенту.

Чоловік, який був за кермом автомобіля, затриманий співробітниками поліції на місці події, – йдеться у повідомленні поліції.

На місці працюють десятки співробітників правоохоронних органів.

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Правоохоронці перекрили декілька вулиць у районі парламентської площі. На місці інциденту тривають слідчі дії.

Станція метро Вестмінстер закрита.

За словами кореспондента Euronews Вінсента Макейвіні, поліція через радіо говорить про розслідування інциденту як пов’язаного з тероризмом.

Оновлено о 12.33. За словами очевидців, водій на великій швидкості цілеспрямовано направив машину в огорожу.

– На мій погляд, це виглядало умисним. Машина їхала на швидкості та в напрямку до огорожі, – цитує свідка Daily Mail.

Крім того, один з очевидців, опитаних BBC, розповів, що бачив, як машина в’їхала спочатку в групу велосипедистів, а потім у шлагбаум, розташований між двома рядами залізобетонних блоків. Він також підтвердив, що дії водія здалися йому навмисними.

Раніше в Англії перекинувся пасажирський автобус. У результаті ДТП постраждала 41 особа, з них семеро – діти.

Фото: Alain Tolhurst/Twitter

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