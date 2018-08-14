Важив 7 кг у 4 роки: батьки морили голодом сина

У Новоукраїнці (Кіровоградська область) Служба у справах дітей міської ради забрала з багатодітної сім’ї хлопчика, який в 4 роки важив всього 7 кілограмів.

Про це пише Кіровоградська правда.

9 серпня педіатр і патронажна медсестра оглядали в цій сім’ї десятимісячну дівчинку і побачили виснаженого чотирирічного хлопчика. Вони хотіли забрати його до лікарні, але батьки категорично відмовилися.

– Ми відразу поїхали до сім’ї, але в хату нас не пустили. Довелося звернутися в поліцію і прокуратуру. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду за санкцією, – розповів начальник служби у справах дітей Олександр Спринсян.

Сім’я, в якій виховуються ще три дівчинки 2008, 2012 і 2017 року, раніше не стояла на обліку і сигналів про неналежне виконання батьківських обов’язків не надходило. Інші діти знаходяться у візуально задовільному стані.

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Поліція Новоукраїнки відкрила кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Вирішується питання про позбавлення батьківських прав.

Скільки дитина голодувала, лікарі поки сказати не можуть. Зараз її життю загрози немає.

Нагадаємо, 35-річний Ентоні Кларк і 25-річна Кетрін Девіс із Болтона (Велика Британія) заморили новонародженого сина голодом, а потім склали його тіло в коробку з-під взуття та закопали на подвір’ї.