Вогняний флешмоб. У Швеції спалили майже сотню авто

Про це повідомляє видання The Local.

Почалися підпали ввечері 13 серпня із Гетеборга, після чого про аналогічні випадки почали повідомляти у Троллхеттні, Лісекілі і Фалкенборзі.

– Ми були в близько 20 місцях у Гетеборзі. В основному палили транспортні засоби – автомобілі, вантажівки, фургони, але часом палили і сміттєві баки, – розповіли представники надзвичайної служби Гетеборга.

За даними місцевих ЗМІ, у Гетеборзі орудувала група з приблизно десяти молодих людей, одягнених в маски. Всього за ніч було спалено 50 автомобілів, ще 35 були пошкоджені.

У Троллхеттені діяла група з 40 осіб, які спалили 6 автомобілів.

Також про підпали повідомили у Мальмо, Хелсінборзі, Стокгольмі, Упсалі і інших містах.

Поліція припускає, що дії зловмисників координувалися за допомогою соцмереж, проте розслідування ще не завершено.

Refugees are burning cars in Sweden. Fruits of multiculturalism. https://t.co/fBOIMFKJGT

— Born Successful (@UBornSuccessful) 14 августа 2018 г.