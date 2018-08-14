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Вогняний флешмоб. У Швеції спалили майже сотню авто

У ніч на 14 серпня містати Швеції прокотилася хвиля масових підпалів автомобілів, в яких брали участь невідомі люди в масках.

Підпал авто

Про це повідомляє видання The Local.

Почалися підпали ввечері 13 серпня із Гетеборга, після чого про аналогічні випадки почали повідомляти у Троллхеттні, Лісекілі і Фалкенборзі.

– Ми були в близько 20 місцях у Гетеборзі. В основному палили транспортні засоби – автомобілі, вантажівки, фургони, але часом палили і сміттєві баки, – розповіли представники надзвичайної служби Гетеборга.

За даними місцевих ЗМІ, у Гетеборзі орудувала група з приблизно десяти молодих людей, одягнених в маски. Всього за ніч було спалено 50 автомобілів, ще 35 були пошкоджені.

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У Троллхеттені діяла група з 40 осіб, які спалили 6 автомобілів.

Також про підпали повідомили у Мальмо, Хелсінборзі, Стокгольмі, Упсалі і інших містах.

Поліція припускає, що дії зловмисників координувалися за допомогою соцмереж, проте розслідування ще не завершено.

 

До слова, у травні Києві сталася серйозна пожежа – мешканці будинку на вулиці Григоренка, 39 прокинулися від вибуху автомобіля.

Фото: скрін відео Paul Joseph Watson

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