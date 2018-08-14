В одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник, внаслідок чого постраждала жінка.
Інформація про вибух у маршрутці Кривого рогу надійшла близько 16.00 у вівторок, 14 серпня, повідомили в місцевій поліції, пише інформаційний ресурс Перший Криворізький.
– Надійшло повідомлення в чергову частину про те, що в одному з маршрутних таксі міста за поки невідомих причин вибухнув вогнегасник. У результаті, місцева мешканка 1953 року народження отримала тілесні ушкодження – рвану рану суглоба ноги, – йдеться в повідомленні поліції.
Від вибуху в маршрутці повибивало вікна та відвалилося праве крило.
Вибух у маршрутці в Кривому Розі, постраждала жінка / 2 фотографии
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Жінці була надана медична допомога, вона була доставлена до лікарні. Наразі ведеться слідство.
Нагадаємо, в Івано-Франківську посеред дня обстріляли тролейбус із пасажирами.
Фото: 1kr.ua
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