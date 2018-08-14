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Згорів одяг, але вижив: у Києві провідника вдарило струмом

У Києві провідник поїзда дивом вижив після ураження електричним струмом, коли поліз на вагон поїзда.

На одній зі станцій у Києві провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід й отримав розряд у 36 тис. вольт.

– У чоловіка згорів весь одяг й навіть труси. Але народився він у сорочці, вижив. Його госпіталізували. Деталі незрозумілого інциденту з’ясовуються, – пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

Читайте: У Києві хлопця на смерть збило авто

Як повідомлялося, у Києві біля станції метро Берестейська від удару струмом на залізниці померла дитина.

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