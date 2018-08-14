Злякався депортації: в польській лікарні повісився українець

﻿У міській лікарні в Ольштині повісився 59-річний громадянин України.

Трагедія сталася вранці, чоловік повісився в палаті для хворих, повідомляє Польське радіо.

Громадянин України був госпіталізований в той день, коли він повинен був на полі замінити свого брата. Внаслідок нещасного випадку на роботі чоловікові розчавило таз. У лікувальному закладі він провів кілька днів.

Читайте: Знайшли у коробці: у Польщі українка намагалася вбити своє немовля

У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування і депортація на батьківщину.

Правоохоронці допитали персонал лікарні. Про смерть чоловіка до відома поставили посольство України в Польщі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вроцлаві (Польща) загинув 46-річний український будівельник.

Фото: dreamstime.