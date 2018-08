Червоний приплив у Флориді: узбережжя всипане мертвою рибою, оголошено режим НС

У Флориді, США, оголосили режим надзвичайного стану через токсичні червоні водорості, що розмножилися у воді і вбивають дику природу.

Про це пише The Washington Post.

Губернатор штату Рік Скотт офіційно оголосив про те, про що місцеві жителі вже добре знали, — підвищена кількість водоростей призвела до проблем зі здоров’ям, зокрема ускладнення дихання.

На усунення наслідків “червоного припливу” планується виділити приблизно $2 млн.

Відзначається, що дане цвітіння зафіксовано на всьому західному узбережжі. Воно вже призвело до масової загибелі риб.

Читайте: Повінь у США: потоки води знесли наречену і позашляховики

Florida’s Governor Has Declared a State of Emergency Amid Toxic Red Tide Outbreak on The Gulf Coast.

The Beaches Are Now Covered With Piles of Dead Marine Wildlife and It Is Advised That People Stay Away For Now. #RedTide#KareniaBrevispic.twitter.com/xR30zlWG9d — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 14 августа 2018 г.

ENVIRONMENTAL CRISIS: #RedTide is having an enormous impact on Gulf Coast Beaches (in SW FL). Check out the video for details on where it is right now, where it’s headed, the effects to marine life/humans, & who/what is to blame. WATCH: https://t.co/HmLir4htK9 pic.twitter.com/VSssKsUjdn — Bryan Bennett (@weatherbryan) 9 августа 2018 г.

Quad-copter views of Red Tide along Manatee & Sarasota beaches. This horrific polluting of Lake O & Gulf waters must end!! Status: https://t.co/VLVzPZ4em3 Worksheet to look up reports of fish-kill & red tide in your area (easiest to use on a P.C.): https://t.co/83OmjUGcBk pic.twitter.com/sSD0DiOb0V — Bryan Bennett (@weatherbryan) 11 августа 2018 г.

Some of Florida’s counties are in a state of emergency due to the #RedTide. Here are 6 things you should know: https://t.co/7tnu6ffxEs pic.twitter.com/vfhyDYVtHF — FIU College of Arts, Sciences & Education (@FIUCASE) 14 августа 2018 г.

Нагадаємо,під Дніпром із автоцистерни витекла небезпечна кислота.