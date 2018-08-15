На Харківщині авто влетіло в зупинку, дві жінки у лікарні

У результаті наїзду авто на зупинку громадського транспорту постраждали дві жінки. Водій втік з місця ДТП.

14 серпня о 22:23 біля будинку на вулиці Сумський шлях у селі Пересічне Дергачівського району водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, внаслідок аварії 47-річна мешканка села Пересічне у тяжкому стані, із відкритою черепно-мозковою травмою та переломом стегна була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Також до лікарні була доставлена її 47-річна односельчанка, яка отримала травму нижніх кінцівок.

– Водій транспортного засобу після скоєння ДТП залишив транспортний засіб на місці події та втік. Поліцейські встановили особу 34-річного чоловіка. На даний час вживаються заходи щодо його доставляння до відділу поліції для з’ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, – йдеться в повідомленні.

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Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дергачівського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.