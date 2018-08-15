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На Житомирській трасі фура протаранила два авто і загорілася, є жертви

На Житомирській трасі біля Ставища фура протаранила два автомобілі та загорілася. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Фура, виконуючи розворот із зустрічної смуги, врізався в два легкових автомобіля, повідомляє dtp.kiev.ua.

Від удару фура загорілася. Аварія сталася прямо біля АЗС. Загинуло двоє людей.

Читайте: У Києві хлопця на смерть збило авто

На місці працюють бійці ДСНС, патрульна поліція та лікарі швидкої допомоги.

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На Житомирській трасі фура протаранила два авто і загорілася, є жертви / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в одній із маршруток Кривого Рогу вибухнув вогнегасник, внаслідок чого постраждала жінка.

Фото: dtp.kiev.ua.

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