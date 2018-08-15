Насварили батьки. У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через велосипед

У Деснянському районі Києва в одному з висотних будинків з 14-го поверху вистрибнув 23-річний хлопець. Він загинув на місці.

Про це пише Київ Оперативний.

Відзначається, що хлопець скоїв суїцид через докори батьків. Вони звинувачували його у неуважності і недбалості нібито через які у нього вкради велосипед.

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– Про причини трагедії. І так – хлопець 23 роки, спортсмен, не курив і не пив. Сім’я не з багатих. Складається з батька, матері і двох синів. Загиблий був молодшим сином. Конфлікт вдома почався на ґрунті вкраденого у хлопця велосипеда. За розповідями знайомих сім’ї, за кілька місяців до трагедії хлопцеві на день народження подарували велосипед, вартістю близько 1,000$. А за кілька днів до трагедії, його вкрали, зрізавши протиугінний ланцюг. Вдома хлопця постійно звинувачували у неуважності і недбалості, через що і вкрали велосипед. В той трагічний вечір ситуація повторилася. Щоб не чути все це знову, хлопець вирішив вийти на вулицю, але його не випустили ні брат, ні батьки, перегородивши дорогу. Хлопець відповів “або я вийду через двері, або через вікно” йому відповіли “виходь”, так і не давши пройти через двері, – йдеться в повідомленні.

Вниз супстився тільки його брат. Батьки так і не вийшли.

Нагадаємо, нещодавно у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.