PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Насварили батьки. У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через велосипед/

Насварили батьки. У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через велосипед

У Деснянському районі Києва в одному з висотних будинків з 14-го поверху вистрибнув 23-річний хлопець. Він загинув на місці.

Про це пише Київ Оперативний.

Відзначається, що хлопець скоїв суїцид через докори батьків. Вони звинувачували його у неуважності і недбалості нібито через які у нього вкради велосипед.

Читайте: У Вишневому дівчина випала з вікна багатоповерхівки

– Про причини трагедії. І так – хлопець 23 роки, спортсмен, не курив і не пив. Сім’я не з багатих. Складається з батька, матері і двох синів. Загиблий був молодшим сином. Конфлікт вдома почався на ґрунті вкраденого у хлопця велосипеда. За розповідями знайомих сім’ї, за кілька місяців до трагедії хлопцеві на день народження подарували велосипед, вартістю близько 1,000$. А за кілька днів до трагедії, його вкрали, зрізавши протиугінний ланцюг. Вдома хлопця постійно звинувачували у неуважності і недбалості, через що і вкрали велосипед. В той трагічний вечір ситуація повторилася. Щоб не чути все це знову, хлопець вирішив вийти на вулицю, але його не випустили ні брат, ні батьки, перегородивши дорогу. Хлопець відповів “або я вийду через двері, або через вікно” йому відповіли “виходь”, так і не давши пройти через двері, – йдеться в повідомленні.

Вниз супстився тільки його брат. Батьки так і не вийшли.

Нагадаємо, нещодавно у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Масові отруєння: у Києві зносять точки з шаурмою
Бійка зі стріляниною в Києві: п’ятеро постраждалих
У Києві запрацював велопрокат Bike sharing – КАРТА і ціни
Сексуально-освітньо: у Києві відкрили кафе з напівоголеними офіціантами (18+)
Скільки ще кияни дихатимуть формальдегідом – прогноз синоптиків
Сагайдак: Об’єкт на розкопках під Поштовою неможливо законсервувати
У Києві підвищився рівень забруднення повітря – райони
Репетиція параду в Києві: які вулиці перекриють і коли
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка