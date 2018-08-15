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Обвалення мосту в Генуї: постраждали українці

В результаті обвалення моста в Генуї (Італія) постраждали двоє українців.

Про це повідомляє прес-служба консульства України в Мілані.

Постраждалих українців госпіталізовано.

– Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні Сан Мартін, з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 14 серпня у Генуї обвалився міст, по якому проходить швидкісна траса A10.

За останніми даними, в результаті трагедії загинули 38 осіб, у тому числі три дитини.

Через трагедію у Генуї оголошено дводенну жалобу.

Фото: Twitter.

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