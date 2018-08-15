У Нікополі Дніпропетровської області поліція провела обшуки у членів Білого братства, які збували наркотики по всій Україні.

– Працівники поліції зайшли в гості з обшуками до бригадних та рядових членів організованого злочинного угруповання Біле братство, яке спеціалізується на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави, – повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Також Аброськін повідомив, що лідер ОЗУ на прізвисько Яцик був заарештований у Житомирі за організацію замовного вбивства ще на початку серпня.

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– Улюблені слова Яцика при будь-якому затриманні: Малюйте будь-яку цифру, яка вам подобається, і все буде. Але не спрацювало, – написав він.

















Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом незаконно утримували більше 20 людей.

Фото: В’ячеслав Аброськін

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