Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства

У Нікополі Дніпропетровської області поліція провела обшуки у членів Білого братства, які збували наркотики по всій Україні.
– Працівники поліції зайшли в гості з обшуками до бригадних та рядових членів організованого злочинного угруповання Біле братство, яке спеціалізується на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави, – повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
Також Аброськін повідомив, що лідер ОЗУ на прізвисько Яцик був заарештований у Житомирі за організацію замовного вбивства ще на початку серпня.
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– Улюблені слова Яцика при будь-якому затриманні: Малюйте будь-яку цифру, яка вам подобається, і все буде. Але не спрацювало, – написав він.
Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом незаконно утримували більше 20 людей.
Фото: В’ячеслав Аброськін
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