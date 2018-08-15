PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства/

Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства

У Нікополі Дніпропетровської області поліція провела обшуки у членів Білого братства, які збували наркотики по всій Україні.

– Працівники поліції зайшли в гості з обшуками до бригадних та рядових членів організованого злочинного угруповання Біле братство, яке спеціалізується на виготовленні та збуті наркотичних речовин по території всієї держави, – повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Також Аброськін повідомив, що лідер ОЗУ на прізвисько Яцик був заарештований у Житомирі за організацію замовного вбивства ще на початку серпня.

Читайте: Екстрена посадка літака в Іспанії: пасажирка з’їла майже 1 кг кокаїну

– Улюблені слова Яцика при будь-якому затриманні: Малюйте будь-яку цифру, яка вам подобається, і все буде. Але не спрацювало, – написав він.

image image image image image image image image image
Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом незаконно утримували більше 20 людей.

Фото: В’ячеслав Аброськін

Відео: hard_kord7

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Знущались всю ніч: під Києвом згвалтували 16-річну дівчину
Замах на Гандзюк: поліція показала другого підозрюваного
Скандал у притулку на Волині: відкрито справу щодо сексуального насильства
Затримано підозрюваного в замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк
На Харківщині двоє дівчаток потонули у саморобному басейні
Погоня за мопедом: у Києві поліцейське авто впало в річку
Збитий поліцейський і стрілянина: затримання наркоторговців на Закарпатті
Нелюдські умови і насильство: українок вербували в рабство в Китай
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка