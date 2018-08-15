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Повалив і тримав за руки! Директора ЖЕКу у Львові звинуватили у спробі зґвалтування

У Львові директора ЖЕКу звинувачують у побоях і спробі зґвалтування мешканки, яка скаржилася на роботу комунальників.

У Львові оселю однієї із мешканок затопило водою, вона звернулася за допомогою до комунальників.

Однак у відповідь жінці не допомогли – мовляв, неприйомний день. Розбиратися з комунальниками пішла онука жінки.

Тепер дівчина звинувачує директора ЖЕКу у спробі зґвалтування і навіть зняла побої.

– Він повертається роздратований. Схопив мене і повалив на землю, затиснув і тримав за руки.

Він був зверху і я почала кричати, що мене ґвалтують, – розповідає вона.

За словами директора ЖЕКу, дівчина накинулася на нього без попередження і сама спровокувала скандал.

Що сталося насправді? Невже директор ЖЕКу міг простягти руки до жінки? Дивіться в сюжеті Надзвичайних новин.

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Ми також писали про вечірку в Харкові, в результаті якої чоловік зарубав свого товариша, зґвалтував жінку та спалив свою дружину.

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