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Поїв ляща: в Харкові від ботулізму помер чоловік

У Харкові в лікарні помер чоловік, у якого був діагностований ботулізм. 

Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА, передає УНІАН.

За відомостями прес-служби, двом госпіталізованим, які виявилися чоловіком і дружиною, медики ввели сиворотку проти ботулізму. Незважаючи на зусилля лікарів, сьогодні, 15 серпня, по обіді чоловік помер у лікарні. Його дружина з аналогічним діагнозом залишається в реанімації у важкому стані.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що постраждалі були госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної клінічної інфекційної лікарні вчора, 14 серпня. Фахівці з’ясували, що захворювання пов’язано із вживанням риби (лящ).

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Для встановлення походження небезпечного продукту Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочало розслідування.

До слова, випадки ботулізму було зафіксовано у Києві наприкінці липня.

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