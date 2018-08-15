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Це не випадковість! Прокурор назвав причину обвалу моста в Генуї

Причиною обвалення автомобільного моста в Генуї могла стати людська помилка.

Обвал мосту в Генуї

Обвалення автомобільного моста в Генуї сталося через людську помилку, переконаний прокурор Франческо Коцца, повідомляє TGCom-24.

– Це була не випадковість, а людська помилка. Ми повинні відповісти тільки на одне запитання: чому це сталося?

Це наше завдання, і ми зробимо все необхідне, щоб знайти відповідь, – зазначив він.

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У свою чергу міністр економічного розвитку Італії, віце-прем’єр Луїджі Ді Майо поклав всю відповідальність за обвалення моста на компанію Autostrade per l’Italia, яка займається управлінням та утриманням автодоріг країни.

За його словами, міністерство вже розпочало процедуру розірвання концесійної угоди з компанією, їй загрожує штраф у €150 млн.

Нагадаємо, 14 серпня у Генуї обвалився міст, по якому проходить швидкісна траса A10.

За останніми даними, в результаті трагедії загинули 38 осіб, у тому числі три дитини.

Через трагедію у Генуї оголошено дводенну жалобу.

Фото: /Twitter

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