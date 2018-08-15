Бійка зі стріляниною в Києві: п’ятеро постраждалих

У Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною. Двох осіб поранено, ще троє отримали побої.

Повідомлення про бійку між чоловіками надійшло о 10.40. Учасники стріляли з невідомої зброї, повідомляє поліція.

На місці події правоохоронці виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

Аби встановити обставини бійки, поліцейські проводять огляд, спілкуються з очевидцями та встановлюють наявність камер відеонагляду.

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За словами свідків, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota на іноземній реєстрації.

У Києві було введено план перехоплення, на розшук авто орієнтували всі поліцейські наряди.

Оновлено о 14.01. Поліцейські зупинили зловмисників на Mercedes неподалік від Гідропарку. Двох осіб доправляють до управління поліції для встановлення обставин події.

Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей: одного чоловіка госпіталізували з дотиковим пораненням у ліве стегно, а іншого – з пораненням ніг і живота. Ще троє чоловіків отримали побої.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

За даними місцевих ЗМІ, бійка зі стріляниною сталася на Троєщині.







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Фото: Pixabay