У Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка

14 серпня у Львові померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія у Сколівському районі.
Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на поліцію.
У минулу суботу дитина була доставлена в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні. Змія вкусила дівчинку в ногу.
Її перевезли у 8 міську клінічну лікарню Львова.
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– Від лікаря надійшло повідомлення про те, що 14 серпня в приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 народження, мешканка Львова, – йдеться в повідомленні.
До речі, раніше Факти ICTV писали, які змії водяться в Україні , як уникнути небезпеки при зустрічі з ними, і як надати допомогу при укусі.
Фото: dreamstime.com.
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