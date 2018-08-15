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У Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка

14 серпня у Львові померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія у Сколівському районі.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на поліцію.

У минулу суботу дитина була доставлена в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні. Змія вкусила дівчинку в ногу.

Її перевезли у 8 міську клінічну лікарню Львова.

Читайте: Під Львовом чоловіка вкусила змія

– Від лікаря надійшло повідомлення про те, що 14 серпня в приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 народження, мешканка Львова, – йдеться в повідомленні.

До речі, раніше Факти ICTV писали, які змії водяться в Україні , як уникнути небезпеки при зустрічі з ними, і  як надати допомогу при укусі.

Фото: dreamstime.com.

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