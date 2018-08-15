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В Одесі чоловік облив кислотою 12-річного хлопчика

В Одесі 50-річний чоловік облив кислотою 12-хлопчика, який грався з друзями під вікнами його квартири.

Чоловік облив дитину кислотою

Про це у Facebook повідомив керівник обласної поліції Дмитро Головін.

– Покидьок, який облив дитини кислотою, затриманий. Тривають слідчі дії, – написав він.

Раніше місцева поліція повідомила, що на Французькому бульварі житель Приморського району Одеси розбризкав у бік 12-річного хлопчика невідому речовину.
За попередніми даними, інцидент стався через те, що підліток з друзями грався під вікнами квартири чоловіка, розташованої на першому поверсі будинку.

– Невдоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, внаслідок чого на його шиї, голові та тулубі з’явилися опіки. Мати постраждалого звернулася до поліції. Для встановлення характеру ушкоджень її з сином направили у лікарню, – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за статтею 296 КК України – Хуліганство, що спричинило шкоду здоров’ю людини. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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До слова, нещодавно у Херсоні вибухнув апарат для приготування солодкої вати. Трирічна дівчинка отримала опіки.

ФотоДмитро Головін

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