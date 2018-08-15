Збив людей і в’їхав у трамвай: момент наїзду на сім’ю в Києві потрапив на відео

У Києві на Троєщині водій автомобіля Audi збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами свідків, спочатку на вулиці Милославській автомобіль Audi збив жінку. А потім на вулиці Закревського вилетів на трамвайні колії. Водій і пасажир зібрали свої речі і зникли в невідомому напрямку.
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Попередньо, водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Рух трамваїв паралізовано.
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Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирській трасі, біля Ставища, фура протаранила два автомобіля та загорілася. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей.
Фото і відео: dtp.kiev.ua.
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