У Львівській області на трасі Київ-Чоп сьогодні вранці в районі села Нагірне сталася ДТП за участі вантажівки та туристичного автобусу.

Про це Вголосу повідомив речник патрульної поліції Львівської області Мар’ян Шпитак.

За його словами, автобус іноземної реєстрації прямував із Будапешта.

На місці ДТП працює патрульна поліція, яка регулює рух транспорту.

Пізніше стало відомо, що потерпілі в аварії відмовилися від госпіталізації.

Читайте: У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп





ДТП на трасі Київ-Чоп – туристичний автобус зіткнувся з фурою / 3 фотографии

Нещодавно Запоріжжі КамАЗ зіткнувся із маршруткою. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Фото: Патрульна поліція Львівської області