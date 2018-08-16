Екс-нардеп Мірошниченко потрапив у ДТП в Києві

Екс-нардеп від партії Свобода Ігор Мірошниченко потрапив в аварію на проспекті Перемоги у Києві. ДТП обійшлося без серйозних травм.

Про це повідомляє 112 Україна.

Відзначається, що зіткнулися два автомобілі − Honda і BMW Мірошниченко.

Водій Honda стверджує, що рухався по третій смузі зі швидкістю 90 км/год. В цей час його підрізав автомобіль, який проїхав повз, а він врізався в BMW, за кермом якого їхав Мірошниченко.

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– Ми їхали по швидкісній частини. Була червона машина без поворотника наліво, наїхала на мене, я натиснув на гальма і вивернув кермо вправо, мене занесло, − заявив водій Honda Азир Рамазанов.

Мірошниченко стверджує, що їхав зі швидкістю 50 км/год.

– Я почув ззаду звук, схожий на звуку байка, який розганяється зі світлофора. Виявилося, що це не байк, а автомобіль, який на шаленій швидкості летить мені в зад. Він мене вдарив, після чого я трохи покатався, зупинився, повідомив в страхову компанію і поліцію, − зазначив екс-нардеп.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.