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Катували добу: на Хмельниччині троє чоловіків ґвалтували інваліда

На Хмельниччині троє чоловіків викрали і зґвалтували хлопця з інвалідністю.

Спочатку чоловіки запропонували хлопцеві випити з ними, потім змусили заплатити за алкоголь.

Коли у постраждалого грошей не лишилося, зловмисники схопили його, кинули в багажник машини і повезли за місто на сміттєзвалище.

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Там хлопця прив’язували до дерева, били битою, а потім нею ж і зґвалтували.

Детальніше дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, як на Хмельниччині жінка здавала дітей в оренду.

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