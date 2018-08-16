Катували добу: на Хмельниччині троє чоловіків ґвалтували інваліда

На Хмельниччині троє чоловіків викрали і зґвалтували хлопця з інвалідністю.
Спочатку чоловіки запропонували хлопцеві випити з ними, потім змусили заплатити за алкоголь.
Коли у постраждалого грошей не лишилося, зловмисники схопили його, кинули в багажник машини і повезли за місто на сміттєзвалище.
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Там хлопця прив’язували до дерева, били битою, а потім нею ж і зґвалтували.
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Нагадаємо, як на Хмельниччині жінка здавала дітей в оренду.
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