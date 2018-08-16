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Крах моста в Італії: під завалами ще десятки осіб

Під завалами моста Моранді у Генуї, Італія, можуть залишатися від 10 до 20 осіб.

Про це повідомляє La Stampa з посиланням на прокурора Генуї Франческо Коцца.

– Там можуть бути 10-20 зниклих безвісти, – сказав Коцца.

За його даними, на цей момент у результаті катастрофи 39 осіб загинули, 16 поранені, 9 з них знаходяться у важкому стані.

Читайте: Це не випадковість! Прокурор назвав причину обвалення моста в Генуї

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– Для більшої частини поранених, за словами лікарів, є надія на порятунок – заявив глава адміністративної області Лігурія Джованні Тоті.

Італійські служби продовжують рятувальну операцію.

Нагадаємо, у результаті обвалення моста в Генуї постраждали двоє українців.

Фото: polit.info

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