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На Одещині на очах у бабусі дитину роздавило воротами

В Чорноморську Одеської області 6-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження несумісні з життям в результаті падіння на нього металевих воріт.

– Попередньо встановлено, що нещасний випадок стався на очах у бабусі загиблого. Хлопчик виліз на ворота, які зламалися і впали разом з дитиною, – розповіли у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Читайте: У Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ст. 115 з позначкою нещасний випадок КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі 50-річний чоловік облив кислотою 12-хлопчика, який грався з друзями під вікнами його квартири.

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