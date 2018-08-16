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У ДТП загинув військовий, який їхав на власне весілля

У загиблого в ДТП на Житомирщині прапорщика залишилася вагітна наречена.

У середу в результаті автомобільної аварії загинув прапорщик Олександр Ліщук – головний сержант 2 МБ 72 омбр, який їхав на власне весілля, повідомило оперативне командування Північ.

– Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке повинно було відбутися у четвер, 16 серпня. І в результаті ДТП день весілля раптово перетворився на день похорону. Йому було всього 33 роки, – сказано у повідомленні штабу оперативного командування на сторінці у Facebook.

В інформації зазначається, що загиблий з 2005 року проходив службу в збройних силах, з 2014 року брав активну участь у бойових діях на Донбасі.

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– Разом зі своїм 2 батальйоном захищав Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, в 2016-2017 роках – у Верхньоторецькому. Головний сержант батальйону, дуже сумлінний, зараз теж знаходився в зоні виконання бойового завдання на Луганщині, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у загиблого залишилася вагітна наречена.

Нагадаємо, 11 серпня на Рівненщині в результаті ДТП постраждали двоє військовослужбовців.

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